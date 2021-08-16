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Из-за репетиций парада в Киеве ограничат движение на три дня: схема

Понедельник, 16 августа 2021, 17:54
Из-за репетиций парада в Киеве ограничат движение на три дня: схема

18, 20 и 22 августа в столице пройдут репетиции военного парада ко Дню Независимости – запланировано масштабное перекрытие движения.

Источник: КГГА

Детали: Репетиции будут проходить с 15:30 до 1:15 на Крещатике, Майдане Независимости и Трухановом острове. В это время запланировано временное перекрытие движения.

В частности, с 15 часов до 1:15 перекрытыми будут следующие улицы:

  • Большая Васильковская (от Лыбидской до Крещатика);
  • Крещатик;
  • Михайловская (от Владимирской до Крещатика);
  • Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);
  • Петровская аллея;
  • Парковая дорога;
  • Владимирский спуск;
  • Боричев спуск;
  • Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
  • Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Владимирской).

С 19 до 20 часов также будет перекрыто Набережное шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).

Также 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 1:15 планируют ограничить движение на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

 
Фото: КГГА

В это время будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

В эти дни также приостановят работу парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре ​​Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

На Трухановом острове ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта.

Напомним:

  • Госпредприятие "Завод имени Малышева" изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт", он примет участие в параде ко Дню Независимости.
  • 3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция парадных расчетов.

Украинская правда

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Темы: парадКиевтранспорт
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