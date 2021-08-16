18, 20 и 22 августа в столице пройдут репетиции военного парада ко Дню Независимости – запланировано масштабное перекрытие движения.

Источник: КГГА

Детали: Репетиции будут проходить с 15:30 до 1:15 на Крещатике, Майдане Независимости и Трухановом острове. В это время запланировано временное перекрытие движения.

В частности, с 15 часов до 1:15 перекрытыми будут следующие улицы:

Большая Васильковская (от Лыбидской до Крещатика);

Крещатик;

Михайловская (от Владимирской до Крещатика);

Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);

Петровская аллея;

Парковая дорога;

Владимирский спуск;

Боричев спуск;

Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);

Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Владимирской).

С 19 до 20 часов также будет перекрыто Набережное шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).

Также 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 1:15 планируют ограничить движение на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

Фото: КГГА

В это время будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

В эти дни также приостановят работу парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре ​​Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

На Трухановом острове ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта.

Напомним: