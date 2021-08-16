18, 20 и 22 августа в столице пройдут репетиции военного парада ко Дню Независимости – запланировано масштабное перекрытия движения.

Источник: КГГА

Детали: Репетиции будут проходить с 15:30 до 1:15 на Крещатике, Майдане Независимости и Трухановом острове. В это время запланировано временное перекрытие движения.

В частности, 18 августа для сводной механизированной колонны №1 движение перекроют по маршруту Парк воинской части А0222 – ул. Маршала Рыбалко – ул. В. Черновола – выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (встречной полосе) – Площадь Победы (встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

Колонна №2 будет двигаться по маршруту: аэродром "Святошин" – ул. Академика Туполева – по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро "Нивки" – проспект Победы – площадь Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская и дальше к Крещатику.

Колонна №3 будет ехать от военной части А0139 (проспект Победы 55/2) – проспект Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская– пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

После завершения репетиций колонны техники будут возвращаться к местам расположения от Европейской площади – Владимирский спуск – Боричев спуск (по полосе встречного движения) – ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) – ул. Нижний Вал – Глыбочицкий проезд – ул. В. Черновола и дальше.

Также техника будет двигаться по указанным выше маршрутам в обратном порядке.

Также 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 1:15 планируют ограничить движение на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

В это время будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

В эти дни также приостановят работу парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре ​​Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

На Трухановом острове ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта.

Напомним: