Из-за репетиций парада в Киеве ограничат движение на три дня: схема
18, 20 и 22 августа в столице пройдут репетиции военного парада ко Дню Независимости – запланировано масштабное перекрытие движения.
Источник: КГГА
Детали: Репетиции будут проходить с 15:30 до 1:15 на Крещатике, Майдане Независимости и Трухановом острове. В это время запланировано временное перекрытие движения.
В частности, с 15 часов до 1:15 перекрытыми будут следующие улицы:
- Большая Васильковская (от Лыбидской до Крещатика);
- Крещатик;
- Михайловская (от Владимирской до Крещатика);
- Михаила Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);
- Петровская аллея;
- Парковая дорога;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала);
- Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Владимирской).
С 19 до 20 часов также будет перекрыто Набережное шоссе (от Днепровского спуска до Набережно-Крещатицкой).
Также 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 1:15 планируют ограничить движение на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).
В это время будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.
В эти дни также приостановят работу парковки на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.
На Трухановом острове ограничат доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта.
Напомним:
- Госпредприятие "Завод имени Малышева" изготовило танк "Оплот", заказанный ГК "Укрспецэкспорт", он примет участие в параде ко Дню Независимости.
- 3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция парадных расчетов.