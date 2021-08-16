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МАУ облітатиме Афганістан

Понеділок, 16 серпня 2021, 18:25
Фото: avianews.com

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" буде облітати територію Афганістану на рейсах до Делі (Індія).

Джерело: заява авіакомпанії агентству "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Ще в п'ятницю авіакомпанія здійснила власну оцінку ризиків прольоту території Афганістану з огляду на сформовану ситуацію в країні. З урахуванням виявленого підвищення рівня загрози для польотів МАУ ухвалила рішення виконувати обліт території Афганістану на рейсах до Делі для гарантування належного рівня безпеки польотів".

Деталі: Раніше ряд авіакомпаній вже змінили маршрути, щоб не потрапити в повітряний простір Афганістану. 

З аеропорту Кабулу наразі відлітають лише військові літаки США. Комерційні рейси аеропорт не приймає. 

Нагадаємо: На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.

Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітали з афганської столиці.

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

З Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.

Теми: авіаАфганістан


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