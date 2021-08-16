МАУ будет облетать Афганистан

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели (Индия).

Источник: заявление авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Еще в пятницу авиакомпания осуществила свою оценку рисков пролета территории Афганистана учитывая сложившуюся ситуацию в стране. С учетом выявленного повышение уровня угрозы для полетов МАУ приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов".

Детали: Раньше ряд авиакомпаний уже изменили маршруты, чтобы не попасть в воздушное пространство Афганистана.

Из аэропорта Кабула сейчас улетают только военные самолеты США. Коммерческие рейсы аэропорт не принимает.

Напомним: На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в итоге вошли в столицу Кабул. В Талибане заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибана", контроль над аэропортом взяли силы США.

Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.