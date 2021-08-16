По військових США відкрили вогонь в аеропорту Кабула: нападників застрелили

Невідомі відкрили вогонь по американських військових в аеропорту Кабула – двох нападників застрелили.

Джерело: CNN

Деталі: За словами представника міністерства оборони США, американські військові застрелили двох озброєних чоловіків після того, як вони відкрили вогонь в їх бік.

Невідомо, чи це були представники угруповання "Талібан". У США вважають, що це був поодинокий інцидент.

Також військові США отримали повідомлення про те, що один американський солдат отримав поранення в іншому аеропорту Афганістану, проте обставини не підтвердились.

Нагадаємо: На тлі виведення військ США з Афганістану таліби захопили декілька провінційних центрів і зрештою увійшли до столиці Кабулу. У Талібані заявили, що "війна в Афганістані закінчилася" і закликали міжнародне співтовариство до мирних відносин.

Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітали з афганської столиці.

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

З Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.