Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По военных США открыли огонь в аэропорту Кабула: нападающих застрелили

Понедельник, 16 августа 2021, 19:05
По военных США открыли огонь в аэропорту Кабула: нападающих застрелили
ФОТО З TWITTER ЕП

Неизвестные открыли огонь по американским военным в аэропорту Кабула – двух нападающих застрелили.

Источник: CNN

Детали: По словам представителя министерства обороны США, американские военные застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли огонь в их сторону.

Неизвестно, были ли это представители группировки "Талибан". В США считают, что это был единичный инцидент.

Также военные США получили сообщение о том, что один американский солдат получил ранение в другом аэропорту Афганистана, однако обстоятельства не подтвердились.

Напомним: На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в итоге вошли в столицу Кабул. В Талибане заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибана", контроль над аэропортом взяли силы США.

Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: