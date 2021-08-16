По военных США открыли огонь в аэропорту Кабула: нападающих застрелили

Неизвестные открыли огонь по американским военным в аэропорту Кабула – двух нападающих застрелили.

Источник: CNN

Детали: По словам представителя министерства обороны США, американские военные застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли огонь в их сторону.

Неизвестно, были ли это представители группировки "Талибан". В США считают, что это был единичный инцидент.

Также военные США получили сообщение о том, что один американский солдат получил ранение в другом аэропорту Афганистана, однако обстоятельства не подтвердились.

Напомним: На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в итоге вошли в столицу Кабул. В Талибане заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям.

По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибана", контроль над аэропортом взяли силы США.

Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.