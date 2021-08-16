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У США згорів завод Коломойського, підозрюють підпал – журналісти

Понеділок, 16 серпня 2021, 22:29

Американські правоохоронці підозрюють підпал у справі про пожежу на непрацюючому заводі олігарха Ігоря Коломойського в США. 

Джерело: репортер-розслідувач Майкл Саллах у Twitter, журналістка Тетяна Козирєва у Facebook 

Деталі: Металургійний завод не працював із 2016 року.  Згорів він ще минулого тижня. 

За словами Саллаха, у пожежній охороні штату підозрюють, що пожежа виникла через підпал. Журналіст же вказує, що на заводі не працювали пожежні гідранти та була відключена електрика, також не було блискавок в ту ніч. 

Раніше Козирєва повідомила, що пожежа на заводі сталась минулого тижня. Через два дні після того, як генеральна прокуратура штату Огайо відкрила справу про забруднення навколишнього середовища. Йдеться про токсичні відходи, які виявили на території заводу. Відходи зливали у прилеглу річку. 

Пряма мова Козирєвої: "Слідчі в штаті Огайо розслідують умисний підпал на металургійному заводі, що належить українському олігарху Ігорю Коломойському, який перебуває під слідством Grand Jury за відмивання грошей". 

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Теми: КоломойськийСША


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