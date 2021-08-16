В США сгорел завод Коломойского, подозревают поджог – журналисты

Американские правоохранители подозревают поджог по делу о пожаре на неработающем заводе олигарха Игоря Коломойского в США.

Источник: репортер-расследователь Майкл Саллах в Twitter, журналистка Татьяна Козырева в Facebook

Детали: Металлургический завод не работал с 2016 года. Сгорел он еще на прошлой неделе.

По словам Саллаха, в пожарной охране штата подозревают, что пожар возник из-за поджога. Журналист же указывает, что на заводе не работали пожарные гидранты и было отключено электричество, также не было молний в ту ночь.

Ранее Козырева сообщила, что пожар на заводе произошел на прошлой неделе. Через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата Огайо открыла дело о загрязнении окружающей среды. Речь идет о токсичных отходах, которые обнаружили на территории завода. Отходы сливали в прилегающую реку.

Прямая речь Козыревой: "Следователи в штате Огайо расследуют умышленный поджог на металлургическом заводе, принадлежащем украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который находится под следствием Grand Jury за отмывание денег".

Напомним: