Ляшко анонсировал новый "бонус" для тех, кто вакцинируется на этой неделе

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал новый "бонус" для тех, кто вакцинируется от коронавируса на этой неделе – билеты на концерт ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский".

Источник: Ляшко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации, пунктах вакцинации со среды (18 августа – УП), получат бесплатные билеты на праздничный концерт, приуроченный ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК" Олимпийский".

Детали: Ляшко рекомендует делать прививки для получения билетов в тех центрах, которые размещены возле мест большого скопления людей. Речь идет, например, о торгово-развлекательные центры.

Справка: Билеты на концерт по-прежнему может получить любой человек при благотворительного взносе на любую сумму. Соответствующая информация указывается в онлайн-кассах продажи билетов.

Перед тем как стать министром здравоохранения Ляшко обещал вакцинировать за лето от коронавируса 5 млн украинцев, то есть сделать 10 млн прививок. Однако пока полностью иммунизированных только 2,7 млн граждан.

Напомним: