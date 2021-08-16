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Ляшко анонсировал новый "бонус" для тех, кто вакцинируется на этой неделе

Понедельник, 16 августа 2021, 23:11
Ляшко анонсировал новый бонус для тех, кто вакцинируется на этой неделе
ФОТО: ЦОЗ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал новый "бонус" для тех, кто вакцинируется от коронавируса на этой неделе – билеты на концерт ко Дню Независимости на НСК "Олимпийский".

Источник: Ляшко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации, пунктах вакцинации со среды (18 августа – УП), получат бесплатные билеты на праздничный концерт, приуроченный ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК" Олимпийский".

Детали: Ляшко рекомендует делать прививки для получения билетов в тех центрах, которые размещены возле мест большого скопления людей. Речь идет, например, о торгово-развлекательные центры.

Справка: Билеты на концерт по-прежнему может получить любой человек при благотворительного взносе на любую сумму. Соответствующая информация указывается в онлайн-кассах продажи билетов.

Перед тем как стать министром здравоохранения Ляшко обещал вакцинировать за лето от коронавируса 5 млн украинцев, то есть сделать 10 млн прививок. Однако пока полностью иммунизированных только 2,7 млн граждан.

Напомним:

  • 15 августа 51 068 человек вакцинированы против COVID-19 в Украине: одну дозу вакцины получили 31 675 человек полностью иммунизированы 19 393 человека.
  • С начала прививочной кампании привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу – 4 722 693 человека, полностью иммунизированы, получив две дозы вакцины, – 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМинздравкоронавирусЛяшко Виктор
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