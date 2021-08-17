Кількість жертв землетрусу на Гаїті перевищила 1 400 осіб

Землетрус на Гаїті забрав життя щонайменше 1 419 осіб, майже зруйнувавши деякі міста і спричинивши зсуви, які перешкоджали рятувальним заходам.

Джерело: АР із посиланням на голову управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чендлера

Деталі: За офіційними даними, кількість жертв сягнула 1 419 осіб.

Агентство цивільного захисту Карибського басейну також у понеділок повідомило про зростання кількості постраждалих – до 6 тисяч.

Крім того, понад 7 000 будинків були зруйновані та майже 5 000 пошкоджені внаслідок землетрусу, в результаті чого близько 30 000 сімей залишилися без даху над головою.

Також були зруйновані або дуже пошкоджені лікарні, школи, офіси та церкви.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що кількість загиблих у результаті землетрусу на Гаїті сягнула щонайменше 1 297 осіб.

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