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Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1 400 человек

Вторник, 17 августа 2021, 00:58
Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1 400 человек
ФОТО: АР

Землетрясение на Гаити унесло жизни по меньшей мере 1419 человек, почти разрушив некоторые города и вызвав оползни, которые препятствовали спасательным мероприятиям.

Источник: АР со ссылкой на главу управления гражданской защиты Гаити Джерри Чендлера

Детали: По официальным данным, количество жертв достигло 1 419 человек.

Агентство гражданской защиты Карибского бассейна также в понедельник сообщило о росте количества пострадавших – до 6 000.

Кроме того, более 7 000 домов были разрушены и почти 5 000 повреждены в результате землетрясения, из-за чего около 30 000 семей остались без крыши над головой.

Также были разрушены или сильно повреждены больницы, школы, офисы и церкви.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло по меньшей мере 1 297 человек.

Предыстория:

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Темы: стихийное бедствиечрезвычайное происшествие
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