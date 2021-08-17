Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1 400 человек

Вторник, 17 августа 2021, 00:58
ФОТО: АР

Землетрясение на Гаити унесло жизни по меньшей мере 1419 человек, почти разрушив некоторые города и вызвав оползни, которые препятствовали спасательным мероприятиям.

Источник: АР со ссылкой на главу управления гражданской защиты Гаити Джерри Чендлера

Детали: По официальным данным, количество жертв достигло 1 419 человек.

Агентство гражданской защиты Карибского бассейна также в понедельник сообщило о росте количества пострадавших – до 6 000.

Кроме того, более 7 000 домов были разрушены и почти 5 000 повреждены в результате землетрясения, из-за чего около 30 000 семей остались без крыши над головой.

Также были разрушены или сильно повреждены больницы, школы, офисы и церкви.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло по меньшей мере 1 297 человек.

Предыстория:

Темы: стихийное бедствиечрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты на Донбассе убили украинского военного

фотоЗа один полет грузовой самолет США эвакуировал 640 беженцев из Кабула

Инцидент с афганским самолетом: новая версия Узбекистана

Байден признал ошибки США в Афганистане, но считает правильным вывод войск

Ляшко анонсировал новый "бонус" для тех, кто вакцинируется на этой неделе

В США сгорел завод Коломойского, подозревают поджог – журналисты

Все новости...
стихийное бедствие
Жертвами землетрясения на Гаити стали почти 1 300 человек
Наводнение в Турции: число погибших возросло до 64 человек
Количество погибших в результате наводнений в Турции возросло до 57
Последние новости
08:36
Количество пользователей "Дії" перешагнуло за 6 миллионов – Федоров
08:28
В Кабуле остались только три посольства: России, Китая и Пакистана
08:20
COVID в Украине: 890 больных за сутки, 27 летальных случаев
08:00
Главные новости понедельника и ночи: аэропорт Кабула, незаконные эвакуации
07:32
Оккупанты на Донбассе убили украинского военного
06:28
COVID в мире: болеет более 17 млн человек
05:45
Боба Дилана обвинили в изнасиловании ребенка 50 лет назад
04:48
На Гаити местные бандиты затрудняют доставку гумпомощи – ООН
03:50
Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Греции
02:57
Макрон направляет в Афганистан два военных самолета и силы спецназа
Все новости...