За один політ вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабулу

Американський вантажний літак C-17 Globemaster III ВПС Штатів евакуював з Кабула 640 афганців.

Джерело: Defense One

Деталі: Літак не мав наміру брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на летовище і прорвалися на борт літака.

Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту.

"Приблизно 640 мирних жителів Афганістану висадилися з літака, коли він прибув до пункту призначення", – сказав військовий представник США.

640. "That’s believed to be among the most people ever flown in the C-17, a massive military cargo plane that has been operated by the U.S. and its allies for nearly three decades." https://t.co/ArnSWEOWv4