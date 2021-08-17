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За один політ вантажний літак США евакуював 640 біженців з Кабулу

Вівторок, 17 серпня 2021, 01:35
ФОТО: twitter

Американський вантажний літак C-17 Globemaster III ВПС Штатів евакуював з Кабула 640 афганців.

Джерело: Defense One

Деталі: Літак не мав наміру брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на летовище і прорвалися на борт літака.

Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту.

"Приблизно 640 мирних жителів Афганістану висадилися з літака, коли він прибув до пункту призначення", – сказав військовий представник США.

Нагадаємо: ЗМІ оприлюднили відео, на яких видно, що люди чіпляються ззовні за військовий літак США, який летить з захопленого "Талібаном" Кабулу.

Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітали з афганської столиці.

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

З Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.

Теми: АфганістанСШАавіа


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