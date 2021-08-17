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За один полет грузовой самолет США эвакуировал 640 беженцев из Кабула

Вторник, 17 августа 2021, 01:35
ФОТО: twitter

Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС Штатов эвакуировал из Кабула 640 афганцев.

Источник: Defense One

Детали: Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета.

Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту.

"Примерно 640 мирных жителей Афганистана высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения", - сказал военный представитель США.

Напомним: СМИ обнародовали видео, на которых видно, что люди цепляются извне военный самолет США, который летит с захваченного "Талибаном" Кабула.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

Из-за роста насилия из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

Темы: АфганистанСШАавиа
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