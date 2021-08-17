Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За один полет грузовой самолет США эвакуировал 640 беженцев из Кабула

Вторник, 17 августа 2021, 01:35
За один полет грузовой самолет США эвакуировал 640 беженцев из Кабула
ФОТО: twitter

Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС Штатов эвакуировал из Кабула 640 афганцев.

Источник: Defense One

Детали: Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета.

Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту.

"Примерно 640 мирных жителей Афганистана высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения", - сказал военный представитель США.

Напомним: СМИ обнародовали видео, на которых видно, что люди цепляются извне военный самолет США, который летит с захваченного "Талибаном" Кабула.

Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.

Из-за роста насилия из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанСШАавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: