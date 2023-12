За один полет грузовой самолет США эвакуировал 640 беженцев из Кабула

Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС Штатов эвакуировал из Кабула 640 афганцев.

Источник: Defense One

Детали: Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета.

Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту.

"Примерно 640 мирных жителей Афганистана высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения", - сказал военный представитель США.

640. "That’s believed to be among the most people ever flown in the C-17, a massive military cargo plane that has been operated by the U.S. and its allies for nearly three decades." https://t.co/ArnSWEOWv4