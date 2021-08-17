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Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Греції

Вівторок, 17 серпня 2021, 03:50
Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Греції
ФОТО: ДСНС

Спецрейсом з Афін повернулися українські рятувальники, які брали участь у гасінні масштабних лісових пожеж на території Греції.

Джерело: ДСНС

Деталі: З Афін повернувся зведений загін ДСНС у складі 100 чоловік.

Рятувальників привітали із поверненням та подякували їм за роботу.

Від початку робіт зведеним загоном ДСНС ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тис. метрів, глибиною до 60 м, ліквідовано низову пожежу на площі 1,7 га та верхову площею 350 кв. м.

Крім того, врятовано 2 населених пункти Спатарі та Метохи.

Нагадаємо: Авіатори ДСНС України повернулися з Туреччини, де надавали допомогу в гасінні масштабних лісових пожеж.

Українська правда

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Теми: ДСНСГреціяпожежа
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