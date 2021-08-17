Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Греции

Спецрейсом из Афин вернулись украинские спасатели, которые принимали участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греции.

Источник: ГСЧС

Детали: Из Афин вернулся сводный отряд ГСЧС в составе 100 человек.

Спасателей поздравили с возвращением и поблагодарили за работу.

С начала работ сводным отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидировано низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 кв. м.

Кроме того, спасено 2 населенных пункта Спатару и Метохи.

Напомним: Авиаторы ГСЧС Украины вернулись из Турции, где оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров.