На Гаїті місцеві бандити ускладнюють доставку гумдопомоги – ООН
На Гаїті після потужного землетрусу доставці гуманітарної допомоги ООН перешкоджають місцеві банди, під контролем яких знаходяться шляхи пересування вантажів.
Джерело: речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Колеги з гуманітарних організацій повідомляють, що доступ до Південного півострова, де стався землетрус, утруднений, оскільки банди контролюють пересування.
Місцева влада веде переговори про доступ, і вчора перші колони – шість автомобілів зі співробітниками ООН з різних агентств та уряду – вирушили в постраждалий район.
Сьогодні відбули ще кілька конвоїв з вантажами".
Деталі: За словами речника, координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс виділив 8 мільйонів доларів з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.
Як очікується, ці гроші дадуть змогу забезпечити постраждалих тимчасовим житлом, а також ліками, питною водою, предметами гігієни.
У країну також прибувають співробітники груп із надзвичайних ситуацій зі США, додав Дюжаррик.
Передісторія:
- 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.
- Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.
- Землетрус на Гаїті забрав життя щонайменше 1 419 осіб