На Гаїті місцеві бандити ускладнюють доставку гумдопомоги – ООН

На Гаїті після потужного землетрусу доставці гуманітарної допомоги ООН перешкоджають місцеві банди, під контролем яких знаходяться шляхи пересування вантажів.

Джерело: речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Колеги з гуманітарних організацій повідомляють, що доступ до Південного півострова, де стався землетрус, утруднений, оскільки банди контролюють пересування.

Місцева влада веде переговори про доступ, і вчора перші колони – шість автомобілів зі співробітниками ООН з різних агентств та уряду – вирушили в постраждалий район.

Сьогодні відбули ще кілька конвоїв з вантажами".

Деталі: За словами речника, координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс виділив 8 мільйонів доларів з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Як очікується, ці гроші дадуть змогу забезпечити постраждалих тимчасовим житлом, а також ліками, питною водою, предметами гігієни.

У країну також прибувають співробітники груп із надзвичайних ситуацій зі США, додав Дюжаррик.

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