Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Гаїті місцеві бандити ускладнюють доставку гумдопомоги – ООН

Вівторок, 17 серпня 2021, 04:48
На Гаїті місцеві бандити ускладнюють доставку гумдопомоги – ООН
Фото: Forbes

На Гаїті після потужного землетрусу доставці гуманітарної допомоги ООН перешкоджають місцеві банди, під контролем яких знаходяться шляхи пересування вантажів.

Джерело: речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Колеги з гуманітарних організацій повідомляють, що доступ до Південного півострова, де стався землетрус, утруднений, оскільки банди контролюють пересування.

Місцева влада веде переговори про доступ, і вчора перші колони – шість автомобілів зі співробітниками ООН з різних агентств та уряду – вирушили в постраждалий район.

Сьогодні відбули ще кілька конвоїв з вантажами".

Деталі: За словами речника, координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс виділив 8 мільйонів доларів з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.

Як очікується, ці гроші дадуть змогу забезпечити постраждалих тимчасовим житлом, а також ліками, питною водою, предметами гігієни.

У країну також прибувають співробітники груп із надзвичайних ситуацій зі США, додав Дюжаррик.

Передісторія:

  • 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2.
  • Осередок землетрусу знаходився біля міста Сен-Луї-дю-Сюд.
  • Землетрус на Гаїті забрав життя щонайменше 1 419 осіб

Теми: ООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ООН
ООН пропонує РФ продовжити "зернову угоду" в обмін на доступ "дочки" Россєльхозбанку до SWIFT – ЗМІ
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Останні новини
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
Усі новини...
Реклама: