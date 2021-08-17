На Гаити местные бандиты затрудняют доставку гумпомощи – ООН

На Гаити после мощного землетрясения доставке гуманитарной помощи ООН препятствуют местные банды, под контролем которых находятся пути передвижения грузов.

Источник: пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Коллеги из гуманитарных организаций сообщают, что доступ к Южному полуострову, где произошло землетрясение, затруднен, поскольку банды контролируют передвижение.

Местные власти ведут переговоры о доступе, и вчера первые колонны – шесть автомобилей с сотрудниками ООН из разных агентств и правительства – отправились в пострадавший район.

Сегодня отбыли еще несколько конвоев с грузами".

Детали: По словам спикера, координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс выделил 8 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как ожидается, эти деньги позволят обеспечить пострадавших временным жильем, а также лекарствами, питьевой водой, предметами гигиены.

В страну также прибывают сотрудники групп по чрезвычайным ситуациям из США, добавил Дюжаррик.

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