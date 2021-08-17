На Гаити местные бандиты затрудняют доставку гумпомощи – ООН
На Гаити после мощного землетрясения доставке гуманитарной помощи ООН препятствуют местные банды, под контролем которых находятся пути передвижения грузов.
Источник: пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Коллеги из гуманитарных организаций сообщают, что доступ к Южному полуострову, где произошло землетрясение, затруднен, поскольку банды контролируют передвижение.
Местные власти ведут переговоры о доступе, и вчера первые колонны – шесть автомобилей с сотрудниками ООН из разных агентств и правительства – отправились в пострадавший район.
Сегодня отбыли еще несколько конвоев с грузами".
Детали: По словам спикера, координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс выделил 8 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.
Как ожидается, эти деньги позволят обеспечить пострадавших временным жильем, а также лекарствами, питьевой водой, предметами гигиены.
В страну также прибывают сотрудники групп по чрезвычайным ситуациям из США, добавил Дюжаррик.
Предыстория:
- 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.
- Очаг землетрясения находился возле города Сен-Луи-дю-Сюд.
- Землетрясение на Гаити унесло жизни по меньшей мере 1419 человек