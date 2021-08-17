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Кількість користувачів "Дії" перевищила 6 мільйонів – Федоров

Вівторок, 17 серпня 2021, 08:36
Кількість користувачів Дії перевищила 6 мільйонів – Федоров

Кількість активних користувачів онлайн-сервісу державних послуг "Дія" перевищила 6 мільйонів осіб, заявляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Telegram-канал Fedorov

Пряма мова: "Кількість активних користувачів у Дії переступила за 6 млн.

Ми спостерігаємо системне зростання активних денних/тижневих сеансів.

Наша мета – вся взаємодія людини і держави через додаток Дія. У кілька кліків. А заощаджений час – на те, що ви реально любите робити".

Теми: діджиталізаціяФедоровДія
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