Кількість користувачів "Дії" перевищила 6 мільйонів – Федоров
Вівторок, 17 серпня 2021, 08:36
Кількість активних користувачів онлайн-сервісу державних послуг "Дія" перевищила 6 мільйонів осіб, заявляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Джерело: Telegram-канал Fedorov
Пряма мова: "Кількість активних користувачів у Дії переступила за 6 млн.
Ми спостерігаємо системне зростання активних денних/тижневих сеансів.
Наша мета – вся взаємодія людини і держави через додаток Дія. У кілька кліків. А заощаджений час – на те, що ви реально любите робити".