Количество пользователей "Дії" перешагнуло за 6 миллионов – Федоров

Количество активных пользователей онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" превысило 6 миллионов человек, заявляет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Telegram-канал Fedorov

Прямая речь: "Количество активных пользователей в Дії перешагнуло за 6 млн.

Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных сеансов.

Наша цель – все взаимодействие человека и государства через приложение Дія. В несколько кликов. А сэкономленное время – на то, что вы реально любите делать".