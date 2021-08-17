Количество пользователей "Дії" перешагнуло за 6 миллионов – Федоров
Вторник, 17 августа 2021, 08:36
Количество активных пользователей онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" превысило 6 миллионов человек, заявляет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Источник: Telegram-канал Fedorov
Прямая речь: "Количество активных пользователей в Дії перешагнуло за 6 млн.
Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных сеансов.
Наша цель – все взаимодействие человека и государства через приложение Дія. В несколько кликов. А сэкономленное время – на то, что вы реально любите делать".