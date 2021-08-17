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Количество пользователей "Дії" перешагнуло за 6 миллионов – Федоров

Вторник, 17 августа 2021, 08:36
Количество пользователей Дії перешагнуло за 6 миллионов – Федоров

Количество активных пользователей онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" превысило 6 миллионов человек, заявляет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Telegram-канал Fedorov  

Прямая речь: "Количество активных пользователей в Дії перешагнуло за 6 млн.

Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных сеансов. 

Наша цель – все взаимодействие человека и государства через приложение Дія. В несколько кликов. А сэкономленное время – на то, что вы реально любите делать".

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Темы: диджитализацияФедоровДія
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