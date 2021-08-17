Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Количество пользователей "Дії" перешагнуло за 6 миллионов – Федоров

Вторник, 17 августа 2021, 08:36

Количество активных пользователей онлайн-сервиса государственных услуг "Дія" превысило 6 миллионов человек, заявляет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Telegram-канал Fedorov  

Прямая речь: "Количество активных пользователей в Дії перешагнуло за 6 млн.

Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных сеансов. 

Наша цель – все взаимодействие человека и государства через приложение Дія. В несколько кликов. А сэкономленное время – на то, что вы реально любите делать".

Темы: диджитализацияФедоровДія
powered by lun.ua
Главное сегодня

Президент Германии назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада

фото, видеоНацкорпус поломал декорации "совка" на Аллее Небесной Сотни

В Афганистане застряли 12 украинских военных

фотоНа Аллее Небесной Сотни напротив портретов погибших установили инсталляцию для съемок

Разумков: Олигархов в СНБО пока нет, но не хочется, чтобы появились

видеоПод Москвой разбился новейший военно-транспортный самолет

Все новости...
диджитализация
"Трембита" в "Дии". Рассказываем о новой системе передачи данных
Жизнь до Prozorro. Почему мы не хотим возвращаться назад?
"Дельта" штамм VS местное самоуправление
Последние новости
17:44
Минэнерго увеличило план накопления угля на ТЭС до 3 миллионов тонн
17:41
В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов 2021 года
17:28
Генсек НАТО о наступлении "Талибана": стало сюрпризом, как быстро и легко все произошло
17:25
В Беларуси завели дело на девушку найденного мертвым в Киеве активиста
17:24
Руководителя зерновой госкорпорации отправили под ночной домашний арест
17:17
Глава Харьковского облсовета через две недели после подозрения во взятке решил уйти с должности
17:13
"Украинская правда" и Академия Deutsche Welle объявляют новый набор в Школу экономической журналистики
16:52
Президент Германии назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада
16:49
Ученые определили риск развития паралича Белла у вакцинированных Pfizer и CoronaVac
16:45
Минцифра планирует эксперимент по выплате зарплат своим сотрудникам в е-гривне – Федоров
Все новости...