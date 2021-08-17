Выборы на деокуппированных территориях возможны только в случае невмешательства России – законопроект КМУ

Кабинет министров Украины предлагает законодательно зафиксировать, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов.

Источник: правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (№5844)

Детали: Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" внесен в парламент премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 августа 2021 года, 17 августа его текст предоставлен для ознакомления.

В проекте закона используются такие понятия, как переходный период, конфликтный период, постконфликтный период, реинтеграция, прочный мир и тому подобное. Например, дата деоккупации населенного пункта (района) является днем ​​завершения конфликтного и начала постконфликтного периода там, а дату восстановления территориальной целостности Украины устанавливает президент.

Факт отсутствия оккупационных сил РФ на территории населенного пункта (района) и установление полного контроля Украины там устанавливают министр обороны, глава Службы безопасности Украины и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту, который исключительно на таком основании принимает решение о признании деоккупации населенного пункта.

На временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы не проводятся.

Общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деоккупированных территориях могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. Местные выборы – еще и одновременно с очередными местными выборами. Местные референдумы – не ранее, чем после проведения местных выборов.

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы относительно выборов, референдумов.

Пункт 5 статьи 16 определяет, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только в случае возможности обеспечить:

1) недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

2) соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

3) соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

4) свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановление украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деоккупированных территориях;

5) безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Верховная Рада Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления на деоккупированных территориях формируются по результатам местных выборов.

Лица, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, или же способствовали таким действиям, ограничиваются в праве быть избранными на местных выборах и занимать должности.

Не могут быть избранными на местных выборах или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ.

Исключение – те, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, а также те, кто был в составе оккупационных сил или администрацией по принуждению.