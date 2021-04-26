Єрмак: "Кластери" з додаванням дат можуть стати дорожньою картою для Донбасу

Кластери для імплементації Мінських угод, які в "нормандському форматі" розробляють з ініціативи Франції та Німеччини, можуть стати основою для дорожньої карти з урегулювання конфлікту на сході України, вважає голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело : Єрмак в інтерв'ю Liga.net

Пряма мова: "У зв'язку зі складністю переговорів, французька і німецька сторони запропонували таку форму, як кластери. Це логічно розставлені кроки, які починаються від початкових кроків із безпеки, пов'язаних із розмінуванням, розведенням, відведенням важкого озброєння, і аж до проведення місцевих виборів.

Якщо кластери приймаються сторонами, то з додаванням дат і термінів це може перетворитися в дорожню карту".

Деталі: За словами Єрмака, це не спроба змінити послідовність виконання пунктів Мінських угод, а спроба правильно їх витлумачити: "Це зроблено в логічній послідовності того, що закладено в мінських угодах. За винятком тих моментів, які вже зазнали змін, і тих позицій, які дуже часто трактуються опонентами так, як їм хочеться".

Голова ОП нагадав, що "Формула Штайнмаєра" вже передбачає зміну термінів передачі кордону під контроль України, у майбутньому вона може бути імплементована в українське законодавство.

"Це наша принципова позиція: не можуть проходити вибори, поки кордон не переданий під контроль українського уряду. Не знаю, з яких міркувань наші попередники могли взагалі погоджуватися з іншою послідовністю", – заявив Єрмак.

Він пояснив: "Формула Штайнмаєра передбачає, що, після визнання виборів українським ЦВК, легітимність виборів повинна підтвердити спеціальна місія ОБСЄ. І подібний висновок може бути зроблений, якщо вибори пройшли відповідно до Копенгагенських принципів. Один із принципів говорить, що на момент проведення виборів кордон повинен контролюватися урядом держави, в якій проходять вибори".

"Тому, фактично, давши згоду на імплементацію формули Штайнмаєра в українське законодавство, сторони апріорі погодили цей принцип. Це я вам як юрист можу сказати", – заявив Єрмак.

За його словами, "якщо ми повертаємося і починаємо обговорювати, що написано в цьому пункті мінських угод, то за такою логікою ми відходимо від формули Штайнмаєра".

Із приводу публікацій російським виданням "Коммерсант" нібито франко-німецького та українського варіанту кластерів Єрмак сказав, що "українська, німецька і французька сторони ніколи б собі не дозволили порушити домовленості і опублікувати сирі документи".

Такі дії російської сторони викликають нерозуміння у партнерів, сказав він, хоча і не зміг підтвердити достовірність опублікованих "драфтів".

Єрмак наголосив: "В таких документах величезна кількість проєктів, вони змінюються і доповнюються".

Нагадаємо: "Кластери для імплементації Мінських угод" – це документ, який із листопада 2020 року розробляє "нормандська четвірка" за пропозицією Німеччини та Франції. Він покликаний узгодити погляд на послідовність виконання пунктів Мінських домовленостей, яку Київ і Москва бачать по-різному.

19 квітня "кластери" (групи компонентів) обговорювали радники лідерів "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини, Франції).

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