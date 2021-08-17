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Разумков: Олігархів в РНБО поки що немає, але не хочеться, щоб з'явилися

Вівторок, 17 серпня 2021, 12:17
Дмитро Разумков. Фото: пресслужба ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відповів на запитання секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова про те, кого саме в РНБО він вважає олігархом. Голова ВР каже, що олігархів в цьому органі наразі немає, але пізніше там можуть з'явитися або вони самі або їхні представники.

Джерело: підхід Разумкова до преси під час робочої поїздки до Полтавської області

Деталі: Спікер висловив думку, що РНБО не може визначати, хто в Україні є олігархом, оскільки в цього органу є конфлікт інтересів. Адже він складається з представників різних гілок влади, які можуть відстоювати інтереси тих чи інших олігархів.

Пряма мова: "Давайте робити і писати закони так, щоб в РНБО не з'являлися олігархи… (не треба) маніпулювати і казати, що там хтось є (з олігархів в РНБО)… Поки що нема, і мені б дуже не хотілося, щоб там з'явилися. А тим більше, мені б не хотілося, щоб там були люди, які навіть гіпотетично можуть у майбутньому відстоювати чиїсь інтереси, окрім інтересів українського народу".

Передісторія: На розгляді Верховної Ради перебуває так званий законопроєкт про олігархів, згідно з яким саме РНБО буде визначати, хто в країні є олігархами, а хто – ні.

Разумков висловлював думку, що РНБО не може мати таких повноважень, оскільки існує конфлікт інтересів: якщо хтось із РНБО буде перебувати в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу, то він не проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів.

Секретар РНБО Данілов на це відреагував так: "(Спікер) вважає, що серед нас 23-х членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігарх, щоб тут був конфлікт інтересів?"

Євген Кізілов, УП
Теми: РНБОолігархиРазумков ДмитроВерховна Радазаконодавство


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