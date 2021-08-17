Разумков: Олигархов в СНБО пока нет, но не хочется, чтобы появились

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о том, кого именно в СНБО он считает олигархом. Председатель ВР говорит, что олигархов в этом органе пока нет, но позже там могут появиться либо они сами или их представители.

Источник: подход Разумкова к прессе во время рабочей поездки в Полтавскую область

Детали: Спикер выразил мнение, что СНБО не может определять, кто в Украине олигарх, поскольку у этого органа есть конфликт интересов. Ведь он состоит из представителей различных ветвей власти, которые могут отстаивать интересы тех или иных олигархов.

Прямая речь: "Давайте делать и писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи... (не нужно) манипулировать и говорить, что там кто-то есть (из олигархов в СНБО). Пока еще нет, и мне бы очень не хотелось, чтобы там появились. А тем более, мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы, кроме интересов украинского народа".

Предыстория: На рассмотрении Верховной Рады находится так называемый законопроект об олигархах, согласно которому именно СНБО будет определять, кто в стране является олигархами, а кто - нет.

Разумков высказывал мнение, что СНБО не может иметь таких полномочий, поскольку существует конфликт интересов: если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.

Секретарь СНБО Данилов на это отреагировал так: "(Спикер) считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов?"