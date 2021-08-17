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Кабмін окреслив, хто міг би потрапити під амністію після деокупації 

Вівторок, 17 серпня 2021, 13:09
Кабмін окреслив, хто міг би потрапити під амністію після деокупації 

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді гарантувати, що після деокупації територій України буде звільнено від покарання тих осіб, які не вчиняли злочинів на тимчасово окупованих територіях. 

Джерело: урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" (№5844)

Деталі: Стаття 9 законопроєкту передбачає, що "не допускається переслідування та покарання осіб, які не вчиняли правопорушень на тимчасово окупованих територіях".

Особа, яка, перебуваючи у складі окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій Російської Федерації, вчинила кримінальне правопорушення у зв’язку з тимчасовою окупацією, не може бути звільнена від кримінальної відповідальності (крім випадків, передбачених Кримінальним кодексом України) і до неї не може бути застосована амністія, якщо вона вчинила злочин:

1) який підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в межах, визнаних Україною;

2) визначений статтею I Конвенції про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства або статтею 1 Європейської конвенції про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів;

3) склад якого включає діяння, визначене частиною першою статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;

4) що спричинив смерть людини або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;

5) який є умисним тяжким або особливо тяжким злочином проти життя та здоров’я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи або проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

6) злочини проти основ національної безпеки України з боку судді, прокурора, народного депутата України, депутата Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевої ради, міських, сільських, селищних голів або військовослужбовців.

Іноземці та особи без громадянства, які, перебуваючи у складі окупаційних сил чи окупаційних адміністрацій РФ, вчинили кримінальні правопорушення у зв’язку з тимчасовою окупацією, не можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності (крім випадків, передбачених ККУ) і до них не може бути застосована амністія.

Стаття 20 законопроєкту також визначає, що особи можуть добровільно й за винагороду здати органам Національної поліції України зброю, боєприпаси, вибухові, інші речовини і предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а також інше озброєння, військову техніку та інше військове майно, або вказати на їх місцезнаходження. 

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду здати зброю можна буде постійно, на деокупованих територіях – протягом року з дати деокупації населеного пункту.

Розмір винагороди, а також порядок використання зданого чи виявленого майна визначить Кабмін. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: деокупаціяамністіязброязаконодавствоКабінет міністрів
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