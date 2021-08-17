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Кабмин определил, кто мог бы попасть под амнистию после деоккупации

Вторник, 17 августа 2021, 13:09
Кабмин определил, кто мог бы попасть под амнистию после деоккупации

Кабинет министров предлагает Верховной Раде гарантировать, что после деоккупации территорий Украины будут освобождены от наказания лица, которые не совершили преступлений на временно оккупированных территориях.

Источник: правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (№5844)

Детали: Статья 9 законопроекта предусматривает, что "не допускается преследование и наказание лиц, не совершивших правонарушений на временно оккупированных территориях".

Человек, который, находясь в составе оккупационных сил или оккупационных администраций Российской Федерации, совершил уголовное преступление в связи с временной оккупацией, не может быть освобожден от уголовной ответственности (кроме случаев, предусмотренных Уголовным кодексом Украины) и к нему не может быть применена амнистия ,если он совершил преступление:

1) подпадающее под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной;

2) определенный статьей I Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества или статьей 1 Европейской конвенции о неприменении сроков давности к преступлениям против человечности и военных преступлений;

3) состав которого включает деяние, определенное частью первой статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

4) повлекшее смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений;

5) которое является умышленным тяжким или особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека, против свободы, чести и достоинства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности или против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

6) преступления против основ национальной безопасности Украины со стороны судьи, прокурора, народного депутата Украины, депутата Верховной Рады АР Крым, депутатов местного совета, городских, сельских, поселковых глав или военнослужащих.

Иностранцы и лица без гражданства, которые, находясь в составе оккупационных сил или оккупационных администраций РФ, совершили уголовные преступления в связи с временной оккупацией, не могут быть освобождены от уголовной ответственности (кроме случаев, предусмотренных УКУ) и к ним не может быть применена амнистия.

Статья 20 законопроекта также определяет, что лица могут добровольно и за вознаграждение сдать органам Национальной полиции Украины оружие, боеприпасы, взрывчатые, вещества и предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих, а также другое вооружение, военную технику и военное имущество, или указать на их местонахождения.

На контрольных пунктах въезда-выезда сдать оружие можно будет постоянно, на деоккупированных территориях – в течение года с даты деоккупации населенного пункта.

Размер вознаграждения, а также порядок использования сданного или найденного имущества определит Кабмин.

Алена Рощенко, УП

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Темы: деоккупацияамнистияоружиезаконодательствоКабинет министров
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