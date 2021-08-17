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Кабмин определил, кто мог бы попасть под амнистию после деоккупации

Вторник, 17 августа 2021, 13:09

Кабинет министров предлагает Верховной Раде гарантировать, что после деоккупации территорий Украины будут освобождены от наказания лица, которые не совершили преступлений на временно оккупированных территориях.

Источник: правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (№5844)

Детали: Статья 9 законопроекта предусматривает, что "не допускается преследование и наказание лиц, не совершивших правонарушений на временно оккупированных территориях".

Человек, который, находясь в составе оккупационных сил или оккупационных администраций Российской Федерации, совершил уголовное преступление в связи с временной оккупацией, не может быть освобожден от уголовной ответственности (кроме случаев, предусмотренных Уголовным кодексом Украины) и к нему не может быть применена амнистия ,если он совершил преступление:

1) подпадающее под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной;

2) определенный статьей I Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества или статьей 1 Европейской конвенции о неприменении сроков давности к преступлениям против человечности и военных преступлений;

3) состав которого включает деяние, определенное частью первой статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

4) повлекшее смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений;

5) которое является умышленным тяжким или особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека, против свободы, чести и достоинства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности или против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

6) преступления против основ национальной безопасности Украины со стороны судьи, прокурора, народного депутата Украины, депутата Верховной Рады АР Крым, депутатов местного совета, городских, сельских, поселковых глав или военнослужащих.

Иностранцы и лица без гражданства, которые, находясь в составе оккупационных сил или оккупационных администраций РФ, совершили уголовные преступления в связи с временной оккупацией, не могут быть освобождены от уголовной ответственности (кроме случаев, предусмотренных УКУ) и к ним не может быть применена амнистия.

Статья 20 законопроекта также определяет, что лица могут добровольно и за вознаграждение сдать органам Национальной полиции Украины оружие, боеприпасы, взрывчатые, вещества и предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих, а также другое вооружение, военную технику и военное имущество, или указать на их местонахождения.

На контрольных пунктах въезда-выезда сдать оружие можно будет постоянно, на деоккупированных территориях – в течение года с даты деоккупации населенного пункта.

Размер вознаграждения, а также порядок использования сданного или найденного имущества определит Кабмин.

Алена Рощенко, УП
Темы: деоккупацияамнистияоружиезаконодательствоКабинет министров
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