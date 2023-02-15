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Амністія колаборантів: кого готові пробачити українці

Валентина РоманенкоСереда, 15 лютого 2023, 12:58
Амністія колаборантів: кого готові пробачити українці
ілюстративне фото: Depositphotos

Більше половини українців допускають амністію вчителів, соціальних працівників та лікарів-колаборантів.

Джерело: дані дослідження Соціологічної групи Рейтинг

Деталі: У питанні застосування амністії для різних категорій мешканців окупованих територій, стосовно яких було встановлено факти колаборації з ворогом, відносна більшість вважають можливою амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників (68%), керівників місцевих комунальних установ (58%) та керівників місцевих підприємств, банків, організацій (51%).

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Амністію для журналістів місцевих ЗМІ допускають 38%, не допускають - 57%.

Амністію для членів місцевих політичних партій та учасників незаконних збройних формувань допускають більше 20%, проти цього – більше 70%.

Для чиновників місцевих органів влади та представників силових органів амністію вважають можливою менше 20%, близько 80% - неможливою. 

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Самосуд у випадку воєнних злочинів проти України вважають виправданим майже 40%, мають протилежну думку - 55%.

Довідково: Дослідження було проведене 23-26 грудня 2022 року.

Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старших, в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Теми: амністіяколабораціявійна
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