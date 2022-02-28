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Міністр оборони пояснив окупантам, як здатися в полон

Денис КарловськийПонеділок, 28 лютого 2022, 21:17
Тіла російських окупантів лежать на центральних вулицях Харкова 28 лютого. Фото: Getty iamges

Міністр оборони Олексій Резніков закликав російських окупантів складати зброю та не ризикувати життям, бо втрати особової сили військ РФ на п’ятий день складають 5,3 тисячі військових.

Джерело: facebook-сторінка Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.

Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись. 

Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.

Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.

Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими. 

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У вас есть шанс начать новую жизнь. 

Сделайте выбор. 

Выходите без оружия с белым флагом. 

Скажите кодовое слово - "миллион".

Живите. Обнимите родных. 

Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет". 

Деталі: За словами міністра, російська армія зазнала втрат близько 5300 військових загиблими чи пораненими за 4 днів від початку збройного вторгнення до України.

Резніков твердить, що сотні російських окупантів потрапили в полон до українських військових.

Він каже, що чимала частина частина з них зовсім юного віку, і стали військовими злочинцями через бажання російського керівництва.

Як пояснює Резніков, лідери в царині ІТ з усього світу збирають кошти, щоби запропонувати кожному службовцю окупаційних військ безпеку й амністію, якщо він здасться в полон. Міністр наполягає, що бойовий дух в окупантів украй низький, особливо через запеклий опір українських захисників та населення.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський зранку 28 лютого звернувся до загарбників російською мовою і закликав кидати техніку та йти геть. Він попередив, що інакше вони важать своїм життям і зустрінуться із запеклим опором українських військових.
  • У Нацгвардії пообіцяли, що всім полоненим росіянам забезпечать безпеку й повернуть їх живими додому до дружин і дітей.
  • Раніше Сили спеціальних операцій обіцяли влаштувати окупантам "справжню українську ніч", якщо вони не захочуть скласти зброю.

Теми: РезніковвійнаамністіяРосія
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