Міністр оборони пояснив окупантам, як здатися в полон
Міністр оборони Олексій Резніков закликав російських окупантів складати зброю та не ризикувати життям, бо втрати особової сили військ РФ на п’ятий день складають 5,3 тисячі військових.
Джерело: facebook-сторінка Резнікова
Пряма мова Резнікова: "Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.
Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.
Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.
Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.
Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.
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У вас есть шанс начать новую жизнь.
Сделайте выбор.
Выходите без оружия с белым флагом.
Скажите кодовое слово - "миллион".
Живите. Обнимите родных.
Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет".
Деталі: За словами міністра, російська армія зазнала втрат близько 5300 військових загиблими чи пораненими за 4 днів від початку збройного вторгнення до України.
Резніков твердить, що сотні російських окупантів потрапили в полон до українських військових.
Він каже, що чимала частина частина з них зовсім юного віку, і стали військовими злочинцями через бажання російського керівництва.
Як пояснює Резніков, лідери в царині ІТ з усього світу збирають кошти, щоби запропонувати кожному службовцю окупаційних військ безпеку й амністію, якщо він здасться в полон. Міністр наполягає, що бойовий дух в окупантів украй низький, особливо через запеклий опір українських захисників та населення.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський зранку 28 лютого звернувся до загарбників російською мовою і закликав кидати техніку та йти геть. Він попередив, що інакше вони важать своїм життям і зустрінуться із запеклим опором українських військових.
- У Нацгвардії пообіцяли, що всім полоненим росіянам забезпечать безпеку й повернуть їх живими додому до дружин і дітей.
- Раніше Сили спеціальних операцій обіцяли влаштувати окупантам "справжню українську ніч", якщо вони не захочуть скласти зброю.