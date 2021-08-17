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У Зеленського почули обурення інсталяцією на Алеї Небесної Сотні: "концепцію переглянуть"

Вівторок, 17 серпня 2021, 14:19
У Зеленського почули обурення інсталяцією на Алеї Небесної Сотні: концепцію переглянуть
Інсталяція на Алеї Небесної Сотні. фото: Ельдар Сарахман

В Офісі президента Володимира Зеленського пояснюють, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні планувалося зробити інсталяцію екскурсу історією нашої країни, але після хвилі громадського обурення "творчу концепцію переглянуть".

Джерело: співрозмовник УП в Офісі президента

Пряма мова: "Це мала бути декорація для телевізійної зйомки частини урочистостей 24 серпня, яка не закривала доступу до меморіальних табличок.

У цих декораціях планувалася зйомка  художньої постановки - історичний екскурс різними періодами історії України, від Київської русі до наших днів. Після того декорація мала бути демонтована. Але тепер творча концепція буде переглянута".

Що передувало: На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації. На місці подій кореспонденту УП повідомили, що це зйомки проєкту до Дня Незалежності.

У соцмережах почали обурюватися інсталяцією радянської квартири на місці загибелі героїв Революції Гідності.

Мер міста Віталій Кличко, який прибув на місце, заявив, що "символи ностальгії за Радянським союзом" недоречні, і КМДА не має до цього стосунку.

Пізніше підтягнулися представники "Національного корпусу", які  розтрощили частину декорацій з радянського минулого, їх зупинила поліція.

Українська правда

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Теми: КиївДень НезалежностіОфіс президента
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