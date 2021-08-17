У Зеленского услышали возмущение инсталляцией на Аллее Небесной Сотни: "концепцию пересмотрят"
В Офисе президента Владимира Зеленского объясняют, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировалось произвести экскурс историей нашей страны, но после волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".
Источник: собеседник УП в Офисе президента
Прямая речь: "Это должна была быть декорация для телевизионной съемки части торжеств 24 августа, которая не закрывала бы доступ к мемориальным табличкам.
В этих декорациях планировалась съемка художественной постановки - исторический экскурс различными периодами истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После того декорацию должны были демонтировать. Но теперь творческая концепция будет пересмотрена".
Что предшествовало: На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации. На месте событий корреспонденту УП сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости.
В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.
Мэр города Виталий Кличко, прибывший на место, заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзом" неуместны, и КГГА не имеет к этому отношения.
Позже подтянулись представители "Национального корпуса", которые снесли часть декораций из советского прошлого, их остановила полиция.