У Зеленского услышали возмущение инсталляцией на Аллее Небесной Сотни: "концепцию пересмотрят"

В Офисе президента Владимира Зеленского объясняют, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировалось произвести экскурс историей нашей страны, но после волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".

Источник: собеседник УП в Офисе президента

Прямая речь: "Это должна была быть декорация для телевизионной съемки части торжеств 24 августа, которая не закрывала бы доступ к мемориальным табличкам.

В этих декорациях планировалась съемка художественной постановки - исторический экскурс различными периодами истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После того декорацию должны были демонтировать. Но теперь творческая концепция будет пересмотрена".

Что предшествовало: На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации. На месте событий корреспонденту УП сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости.

В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.

Мэр города Виталий Кличко, прибывший на место, заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзом" неуместны, и КГГА не имеет к этому отношения.

Позже подтянулись представители "Национального корпуса", которые снесли часть декораций из советского прошлого, их остановила полиция.