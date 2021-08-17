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СБУ готується захищати хасидів в Умані

Вівторок, 17 серпня 2021, 15:31

Служба безпеки України у Черкаській області провела планові тренування у межах підготовки до щорічного святкування юдеями Рош га-Шана.

Джерело: СБУ

Деталі: Свято єврейського Нового року цьогоріч припадає на 6-8 вересня. За даними УП, хасиди вже почали з’їжджатися до Умані, де знаходиться могила раббі Нахмана, яка стала місцем паломництва.

Українські правоохоронці забезпечують порядок у місті.

За легендою тренувань СБУ, "терористи" замінували 9 поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів.

Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн, зазначають СБівці.

Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних.

Спецпризначенці СБУ провели штурм із використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу".

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Нагадаємо: У 2020 році український уряд в рамках боротьби з пандемією коронавірусу посилив карантинні заходи та заборонив, в'їзд в Україну для іноземців з 28 серпня по 28 вересня. 

Тисячі паломників-хасидів намагалися потрапити в Україну через кордон із Білоруссю і 4 дні тримали в облозі відтинок кордону у Нових Яриловичах. 

Читайте також: "Хасидська народна республіка". Як в розпал пандемії проходить єврейський Новий рік в Умані

Українська правда
Теми: хасидиУманьСБУ


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