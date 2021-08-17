Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ готується захищати хасидів в Умані

Вівторок, 17 серпня 2021, 15:31
СБУ готується захищати хасидів в Умані

Служба безпеки України у Черкаській області провела планові тренування у межах підготовки до щорічного святкування юдеями Рош га-Шана.

Джерело: СБУ

Деталі: Свято єврейського Нового року цьогоріч припадає на 6-8 вересня. За даними УП, хасиди вже почали з’їжджатися до Умані, де знаходиться могила раббі Нахмана, яка стала місцем паломництва.

Українські правоохоронці забезпечують порядок у місті.

За легендою тренувань СБУ, "терористи" замінували 9 поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів.

Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн, зазначають СБівці.

Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних.

Спецпризначенці СБУ провели штурм із використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу".

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Нагадаємо: У 2020 році український уряд в рамках боротьби з пандемією коронавірусу посилив карантинні заходи та заборонив, в'їзд в Україну для іноземців з 28 серпня по 28 вересня. 

Тисячі паломників-хасидів намагалися потрапити в Україну через кордон із Білоруссю і 4 дні тримали в облозі відтинок кордону у Нових Яриловичах. 

Читайте також: "Хасидська народна республіка". Як в розпал пандемії проходить єврейський Новий рік в Умані

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: хасидиУманьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
хасиди
В Умань почали з'їжджатися хасиди
До Умані вже приїхали 1000 прочан попри війну, заходи безпеки посилять
Паломництво хасидів в Умані: чи чекати вірян цього року?
Останні новини
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
Усі новини...
Реклама: