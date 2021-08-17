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СБУ готовится защищать хасидов в Умани

Вторник, 17 августа 2021, 15:31
СБУ готовится защищать хасидов в Умани

Служба безопасности Украины в Черкасской области провела плановые тренировки в рамках подготовки к ежегодному празднованию иудеями Рош ха-Шана.

Источник: СБУ

Детали: Праздник еврейского Нового года в этом году приходится на 6-8 сентября. По данным УП, хасиды уже начали съезжаться в Умань, где находится могила рабби Нахмана, которая стала местом паломничества.

Украинские правоохранители обеспечивают порядок в городе.

По легенде тренировок СБУ, "террористы" заминировали 9 этажный отель находится на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани, и забаррикадировались в одном из его номеров.

Злоумышленники хотели дискредитировать имидж Украины на международной арене. Ведь ежегодно в Черкасскую область приезжают паломники из более 25 стран, отмечают в СБУ.

Тренировка происходила в условиях максимально приближенных к реальным.

Спецназовцы СБУ провели штурм с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу".

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Национальной полиции.

Напомним: В 2020 году украинское правительство в рамках борьбы с пандемией коронавируса усилило карантинные меры и запретило въезд в Украину для иностранцев с 28 августа по 28 сентября.

Тысячи паломников-хасидов пытались попасть в Украину через границу с Беларусью и 4 дня держали в осаде отрезок границы в Новых Яриловичах.

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Украинская правда

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Темы: хасидыУманьСБУ
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