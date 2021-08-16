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Масові обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами

Понеділок, 16 серпня 2021, 20:42

Правоохоронці оголосили підозри у справах Подільського мосту, закупівлі шкільних меблів Печерською РДА та ремонту переходів у Деснянському районі. 

Джерело: речниця Київської прокуратури Надія Максимець у Facebook 

Деталі: Зокрема, у справі Подільського мосту слідчі оголосили підозру першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації. Йдеться про службову недбалість та розтрату майна. 

За висновками експертизи, бюджету міста спричинили збитків на суму понад 4,5 млн грн через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду. Вказується, що це лише один епізод розкрадання. 

У справі закупівлі шкільних меблів Печерською РДА підозру отримав керівник підрядної організації. Його підозрюють у привласненні понад 450 тисяч гривень. 

Слідство стверджує, що шкільні стільці закупили для 20 закладів освіти вдвічі дорожче. 

При цьому акт приймання передачі навіть не містить прізвища службової особи РДА, яка прийняла ці стільці.

Найближчим часом прокуратура обіцяє надати правову оцінку діям службових осіб Печерської РДА.

Щодо ремонту підземних переходів у Деснянському районі, то слідчі повідомили про підозру  у розтраті бюджетних коштів начальнику "Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району". 

Збитки місцевому бюджету експерти оцінили у понад чверть мільйона гривень.

Нагадаємо:

  • 16 серпня правоохоронці у справі щодо будівництва Подільського мосту в Києві проводили обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", ДП "Укрдержбудекспертиза", у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.
  • Цього ж дня столична прокуратура проводила обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА через розтрату пів мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів.
  • Також у Києві викрили злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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