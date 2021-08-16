Масові обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами

Правоохоронці оголосили підозри у справах Подільського мосту, закупівлі шкільних меблів Печерською РДА та ремонту переходів у Деснянському районі.

Джерело: речниця Київської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Деталі: Зокрема, у справі Подільського мосту слідчі оголосили підозру першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації. Йдеться про службову недбалість та розтрату майна.

За висновками експертизи, бюджету міста спричинили збитків на суму понад 4,5 млн грн через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду. Вказується, що це лише один епізод розкрадання.

У справі закупівлі шкільних меблів Печерською РДА підозру отримав керівник підрядної організації. Його підозрюють у привласненні понад 450 тисяч гривень.

Слідство стверджує, що шкільні стільці закупили для 20 закладів освіти вдвічі дорожче.

При цьому акт приймання передачі навіть не містить прізвища службової особи РДА, яка прийняла ці стільці.

Найближчим часом прокуратура обіцяє надати правову оцінку діям службових осіб Печерської РДА.

Щодо ремонту підземних переходів у Деснянському районі, то слідчі повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів начальнику "Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району".

Збитки місцевому бюджету експерти оцінили у понад чверть мільйона гривень.

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