Кличко після низки обшуків вкотре заявив про тиск на столичну владу
Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на обшуки правоохоронців у справі Подільського мосту та інших провадженнях, заявивши про політично мотивований тиск на столичну владу.
Джерело: звернення Кличка
Пряма мова: "Я хочу звернутися до киян, до представників місцевого самоврядування, представників різних органів влади. І наголосити на наступному: той сценарій, що сьогодні відпрацьовують на столичній владі, – небезпечний прецедент для всієї країни,
Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва. Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто. Та на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленника, а не того, кого обрали кияни".
Деталі: Кличко наголосив, що про винуватість окремих осіб можна буде говорити після вироків суду.
За його словами, влада продовжує будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, хоч його і намагаються заблокувати численними обшуками по колу.
Міський голова також каже про необхідність відновлення роботи Інспекції з паркування, яку зараз практично заблокували.
Він додав, що всі документи, інформація щодо діяльності інспекції – у відкритому доступі і кияни можуть з нею ознайомитися.
Нагадаємо:
- 16 серпня правоохоронці у справі щодо будівництва Подільського мосту в Києві проводили обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", ДП "Укрдержбудекспертиза", у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.
- Цього ж дня столична прокуратура проводила обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА через розтрату пів мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів.
- Також у Києві викрили злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці.
- Правоохоронці оголосили підозри у справах Подільського мосту, закупівлі шкільних меблів Печерською РДА та ремонту переходів у Деснянському районі.