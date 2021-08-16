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Кличко після низки обшуків вкотре заявив про тиск на столичну владу

Понеділок, 16 серпня 2021, 19:47
Кличко після низки обшуків вкотре заявив про тиск на столичну владу
Фото: УП

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на обшуки правоохоронців у справі Подільського мосту та інших провадженнях, заявивши про політично мотивований тиск на столичну владу.

Джерело: звернення Кличка 

Пряма мова: "Я хочу звернутися до киян, до представників місцевого самоврядування, представників різних органів влади. І наголосити на наступному: той сценарій, що сьогодні відпрацьовують на столичній владі, – небезпечний прецедент для всієї країни, 

Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва. Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто. Та на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленника, а не того, кого обрали кияни".

Деталі: Кличко наголосив, що про винуватість окремих осіб можна буде говорити після вироків суду. 

За його словами, влада продовжує будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, хоч його і намагаються заблокувати численними обшуками по колу. 

Міський голова також каже про необхідність відновлення роботи Інспекції з паркування, яку зараз практично заблокували.

Він додав, що всі документи, інформація щодо діяльності інспекції – у відкритому доступі і кияни можуть з нею ознайомитися.

Нагадаємо:

  • 16 серпня правоохоронці у справі щодо будівництва Подільського мосту в Києві проводили обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", ДП "Укрдержбудекспертиза", у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.
  • Цього ж дня столична прокуратура проводила обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА через розтрату пів мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів.
  • Також у Києві викрили злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, яке займалося незаконною евакуацією автівок у столиці.
  • Правоохоронці оголосили підозри у справах Подільського мосту, закупівлі шкільних меблів Печерською РДА та ремонту переходів у Деснянському районі. 

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиїв
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