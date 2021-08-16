Кличко після низки обшуків вкотре заявив про тиск на столичну владу

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на обшуки правоохоронців у справі Подільського мосту та інших провадженнях, заявивши про політично мотивований тиск на столичну владу.

Джерело: звернення Кличка

Пряма мова: "Я хочу звернутися до киян, до представників місцевого самоврядування, представників різних органів влади. І наголосити на наступному: той сценарій, що сьогодні відпрацьовують на столичній владі, – небезпечний прецедент для всієї країни,

Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва. Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто. Та на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленника, а не того, кого обрали кияни".

Деталі: Кличко наголосив, що про винуватість окремих осіб можна буде говорити після вироків суду.

За його словами, влада продовжує будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, хоч його і намагаються заблокувати численними обшуками по колу.

Міський голова також каже про необхідність відновлення роботи Інспекції з паркування, яку зараз практично заблокували.

Він додав, що всі документи, інформація щодо діяльності інспекції – у відкритому доступі і кияни можуть з нею ознайомитися.

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