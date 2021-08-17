Новые обыски в Киеве: хищение на ремонте детсадов и "мусорные" схемы

Столичная прокуратура проводит обыски на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за хищения средств на ремонте детских садов, а также в КП "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в течение 2019 года между КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и рядом юридических лиц по результатам процедуры публичных закупок был заключен ряд договоров подряда на проведение работ по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы на общую сумму около 120 млн гривен.

Вместе с тем установлено, что вышеуказанные работы подрядчики выполнили в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 млн грн, полученные за якобы выполненные работы, направляются на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности.

Кроме того, правоохранители установили, что ряд победителей закупок являются связанными между собой лицами.

17 августа прокуроры и следователи полиции при оперативном сопровождении СБУ проводят обыски в помещении коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение для следствия.

Также обыски проводятся в помещениях КП "Киевкоммунсервис" и подрядных компаний. Предприятия подозреваются в организации преступных схем на вывозе мусора.

Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и "Киевкоммунсервиса" наладили преступный механизм по завладению бюджетными средствами путем непредоставления или частичного предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Частично вывоз мусора осуществлялся "Киевкоммунсервисом", однако документально предоставление таких услуг оформлялось с привлечением подрядных организаций, подконтрольных одному из депутатов Киевского городского совета.

Как следствие, на счета этих организаций безосновательно перечислялись бюджетные средства за услуги, которые фактически ими не предоставлялись.

Кроме того, указанные общества осуществляют несанкционированный вывоз отходов на закрытый полигон твердых бытовых отходов, что влечет значительный ущерб экологии.

Напомним: Последние два дня Киевская городская прокуратура проводит ряд обысков в столичных РГА, коммунальных предприятиях и у подрядчиков выполнения различных работ в столице по фактам массовых хищений.

Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил о "политически мотивированном давлении на столичную власть". Прокуратура же отвечает объявленными подозрениями.