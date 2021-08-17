Голова Харківської облради через два тижні після підозри у хабарі вирішив піти з посади

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якому оголосили підозру у отриманні хабара, написав заяву про складання повноважень.

Джерело: Товмасян у Facebook

Пряма мова: "Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня".

Деталі: Фігурант справи НАБУ подякував депутатам за роботу та попросив підтримати його позицію. Товмасян обіцяє захищати своє ім'я у суді та переконаний, що справедливість переможе.

Водночас, складати депутатський мандат підозрюваний у хабарництві не буде.

Передісторія: