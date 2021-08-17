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Голова Харківської облради через два тижні після підозри у хабарі вирішив піти з посади

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:17
Голова Харківської облради через два тижні після підозри у хабарі вирішив піти з посади
АРТУР ТОВМАСЯН. ФОТО: FACEBOOK

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якому оголосили підозру у отриманні хабара, написав заяву про складання повноважень. 

Джерело: Товмасян у Facebook 

Пряма мова: "Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня".

Деталі: Фігурант справи НАБУ подякував депутатам за роботу та попросив підтримати його позицію. Товмасян обіцяє захищати своє ім'я у суді та переконаний, що справедливість переможе. 

Водночас, складати депутатський мандат підозрюваний у хабарництві не буде.

Передісторія: 

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабара.
  • Того ж дня його виключили із фракції "Слуга народу".
  • 5 серпня Товмасяну призначили запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 мільйони 996 тисяч гривень. 

Українська правда

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Теми: Харківська областькорупціяНАБУ
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