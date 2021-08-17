Глава Харьковского облсовета через две недели после подозрения во взятке решил уйти с должности
Вторник, 17 августа 2021, 17:17
Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян, которому объявили подозрение в получении взятки, написал заявление о сложении полномочий.
Источник: Товмасян в Facebook
Прямая речь: "Принял ответственное и взвешенное решение – написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19-го августа".
Детали: Фигурант дела НАБУ поблагодарил депутатов за работу и попросил поддержать его позицию. Товмасян обещает защищать свое имя в суде и убежден, что справедливость восторжествует.
В то же время, депутатский мандат подозреваемый во взяточничестве складывать не будет.
Предыстория:
- Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро 4 августа сообщили председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну о подозрении в получении 1,05 млн грн взятки.
- В тот же день его исключили из фракции "Слуга народа".
- 5 августа Товмасян назначили меру пресечения в виде залога в размере 2 миллиона 996 тысяч гривен.
Украинская правда