Глава Харьковского облсовета через две недели после подозрения во взятке решил уйти с должности

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян, которому объявили подозрение в получении взятки, написал заявление о сложении полномочий.

Источник: Товмасян в Facebook

Прямая речь: "Принял ответственное и взвешенное решение – написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19-го августа".

Детали: Фигурант дела НАБУ поблагодарил депутатов за работу и попросил поддержать его позицию. Товмасян обещает защищать свое имя в суде и убежден, что справедливость восторжествует.

В то же время, депутатский мандат подозреваемый во взяточничестве складывать не будет.

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