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Україна допомогла вибратися з Кабулу відомій афганській режисерці

Середа, 18 серпня 2021, 09:49
Україна допомогла вибратися з Кабулу відомій афганській режисерці

Серед евакуйованих з Афганістану українським літаком була відома афганська режисерка Сахра Карімі.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак в Twitter, Карімі, яку цитує Guardian

Пряма мова Єрмака: "Був радий привітати Сахру Карімі та її родину в Києві. Зараз вони живі і здорові".

Деталі: Карімі - генеральний директор державної кінокомпанії "Афганфільм" з 2019 року, перша і єдина жінка в Афганістані, яка має докторський ступінь у галузі кіновиробництва. Її фільми відомі за межами Афганістану.

Карімі каже, що покинула Кабул після того, як на вихідних потрапила в заголовки газет зі своїм відкритим листом, в якому просила людей захистити афганських кінематографістів і мистецтво від талібів.

Режисер зазначила, що, незважаючи ні на що, до останнього продовжувала знімати - документувати події в Афганістані.

У вівторок Карімі написала серію твітів, в яких говорилося, що Словацька академія кіно і телебачення, Офіс президента України і Міністерство закордонних справ України, посольство Туреччини і посол Словаччини допомогли їй втекти з Кабула разом з ще 11 людьми.

Шкода, що Афганістан, яким він є сьогодні, небезпечний для таких геніальних талантів, як вона, зазначив Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що Україна продовжить робити все можливе, щоб допомогти українцям та іноземцям, чиє життя зараз знаходиться під загрозою.

Нагадаємо: В ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб (з них 8 українців: троє були членами екпіажу літака). 9 громадян Афганістану попросили надати їм статус біженця.

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Президент США Джо Байден вважає правильним рішення про виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на сцени хаосу і паніки, спричинені переходом влади в країні до "Талібану".
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанОфіс президента
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