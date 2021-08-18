Украина помогла выбраться из Кабула известной афганской женщине-режиссеру

Среди эвакуированных из Афганистана украинским самолетом была известный афганский режиссер Сахра Карими.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter, Карими, которую цитирует Guardian

Прямая речь Ермака: "Был рад поприветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Сейчас они живы и здоровы".

Детали: Карими - генеральный директор государственной кинокомпании "Афганфильм" с 2019 года, первая и единственная женщина в Афганистане, имеющая докторскую степень в области кинопроизводства. Ее фильмы известны за пределами Афганистана.

Карими говорит, что покинула Кабул после того, как на выходных попала в заголовки газет со своим открытым письмом, в котором умоляла людей защитить афганских кинематографистов и искусство от талибов.

Режиссер отметила, что несмотря ни на что до последнего продолжала снимать – документировать события в Афганистане.

Во вторник Карими написала серию твитов, в которых говорилось, что Словацкая академия кино и телевидения, Офис президента Украины и Министерство иностранных дел Украины, посольство Турции и посол Словакии помогли ей сбежать из Кабула вместе с еще 11 людьми

Жаль, что Афганистан, каким он есть сегодня, небезопасен для таких гениальных талантов, как она, отметил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что Украина продолжит делать все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам, чья жизнь сейчас находится под угрозой.

Напомним: В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек (из них 8 украинцев: трое были членами экипажа самолета). 9 граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца.

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