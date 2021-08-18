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Украина помогла выбраться из Кабула известной афганской женщине-режиссеру

Среда, 18 августа 2021, 09:49

Среди эвакуированных из Афганистана украинским самолетом была известный афганский режиссер Сахра Карими.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Twitter, Карими, которую цитирует Guardian

Прямая речь Ермака: "Был рад поприветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Сейчас они живы и здоровы".

Детали: Карими - генеральный директор государственной кинокомпании "Афганфильм" с 2019 года, первая и единственная женщина в Афганистане, имеющая докторскую степень в области кинопроизводства. Ее фильмы известны за пределами Афганистана.

Карими говорит, что покинула Кабул после того, как на выходных попала в заголовки газет со своим открытым письмом, в котором умоляла людей защитить афганских кинематографистов и искусство от талибов.

Режиссер отметила, что несмотря ни на что до последнего продолжала снимать – документировать события в Афганистане.

Во вторник Карими написала серию твитов, в которых говорилось, что Словацкая академия кино и телевидения, Офис президента Украины и Министерство иностранных дел Украины, посольство Турции и посол Словакии помогли ей сбежать из Кабула вместе с еще 11 людьми

Жаль, что Афганистан, каким он есть сегодня, небезопасен для таких гениальных талантов, как она, отметил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что Украина продолжит делать все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам, чья жизнь сейчас находится под угрозой.

Напомним: В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек (из них 8 украинцев: трое были членами экипажа самолета). 9 граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца.

Предыстория:

  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана. 
  • 15 августа талибы вошли в Кабул.
  • Президент США Джо Байден считает правильным решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране к "Талибану".
  • Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
  • Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

Валентина Романенко, УП
Темы: АфганистанОфис президента
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