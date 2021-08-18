Боксер Хижняк вирішив залишитися в олімпійському боксі: хоче перемогти в Парижі
Срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк планує попрацювати ще один олімпійський цикл, щоб привезти золоту медаль з Олімпіади в Парижі.
Джерело: Tribuna.com
Пряма мова: "Всі мене підтримують і бажають мені завоювати золоту медаль Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Звісно, це дає великий поштовх, щоб продовжити шлях, залишитися в олімпійському боксі. Виконати обсяг роботи, пройти певні випробування, щоб заслужити і перемогти на Олімпіаді-2024.
Звичайно, загадувати, як сталося в Токіо, – навіть коментатор каже, що залишився один раунд, вже ніщо не зможе вплинути на результат поєдинку, а бачите, так сталося, що вплинуло, – загадувати на результат, який він буде в Парижі, дуже складно".
Деталі: За словами Хижняка, "на все воля Божа".
"Але ми плануємо і хочемо продовжити трудиться, пройти, напевно, ще один олімпійський цикл, щоб привезти золото в Україну. Думаю, ми продовжимо свій шлях в олімпійському боксі", – сказав спортсмен.
Передісторія:
- Український боксер Олександр Хижняк завоював "срібло" на Олімпійських Іграх-2020 у вазі до 75 кг, програвши у фіналі представнику Бразилії Еберту Соузі. У третьому раунді Соуза відправив Хижняка у нокдаун. Українець моментально піднявся на ноги, однак рефері вирішив навіть не відкривати рахунок "до десяти", а відразу присудив нокаут.
- Олександр Хижняк був не згоден із рішенням судді зупинити бій.