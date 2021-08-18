Боксер Хижняк решил остаться в олимпийском боксе: хочет победить в Париже
Серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк намерен поработать еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золотую медаль с Олимпиады в Париже.
Источник: Tribuna.com
Прямая речь: "Все меня поддерживают и желают мне завоевать золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Конечно, это дает большой толчок, чтобы продолжить путь, остаться в олимпийском боксе. Выполнить объем работы, пройти определенные испытания, чтобы заслужить и победить на Олимпиаде-2024.
Конечно, загадывать, как случилось в Токио, – даже комментатор говорит, что остался один раунд, уже ничто не сможет повлиять на результат поединка, а видите, так случилось, что повлияло, – загадывать на результат, какой он будет в Париже, очень сложно"
Детали: По словам Хижняка, "на все воля Божья".
"Но мы планируем и хотим продолжить трудится, пройти, наверное, еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золото в Украину. Думаю, мы продолжим свой путь в олимпийском боксе", – сказал спортсмен.
Предыстория:
- Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг, проиграв в финале представителю Бразилии Эберту Соузе. В третьем раунде Соуза отправил Хижняка в нокдаун. Украинец моментально поднялся на ноги, однако рефери решил даже не открывать счет "до десяти", а сразу присудил нокаут.
- Александр Хижняк был не согласен с решением судьи остановить бой.