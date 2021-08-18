Боксер Хижняк решил остаться в олимпийском боксе: хочет победить в Париже

Серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк намерен поработать еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золотую медаль с Олимпиады в Париже.

Источник: Tribuna.com

Прямая речь: "Все меня поддерживают и желают мне завоевать золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Конечно, это дает большой толчок, чтобы продолжить путь, остаться в олимпийском боксе. Выполнить объем работы, пройти определенные испытания, чтобы заслужить и победить на Олимпиаде-2024.

Конечно, загадывать, как случилось в Токио, – даже комментатор говорит, что остался один раунд, уже ничто не сможет повлиять на результат поединка, а видите, так случилось, что повлияло, – загадывать на результат, какой он будет в Париже, очень сложно"

Детали: По словам Хижняка, "на все воля Божья".

"Но мы планируем и хотим продолжить трудится, пройти, наверное, еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золото в Украину. Думаю, мы продолжим свой путь в олимпийском боксе", – сказал спортсмен.

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