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Зросла кількість хворих на COVID-19 в таборі "Молода Гвардія" 

Середа, 18 серпня 2021, 19:51
Зросла кількість хворих на COVID-19 в таборі Молода Гвардія 
MOLODA-GVARDIYA.COM.UA

У дитячому таборі "Молода гвардія" наразі зафіксували 60 випадків інфікування коронавірусом, з них 50 серед дітей та 10 серед вожатих.

Джерело: МОЗ 

Деталі: За останню добу кількість хворих зросла на 5 нових випадків. Перебіг хвороби в них середньої важкості, температура 37,0 – 37,5, нежить, головний біль, біль у горлі. Діти перебувають на ізоляції в таборі. 

Вісім дітей госпіталізовані до дитячої лікарні № 3 Одеси. 

Головний санітарний лікар Ігор Кузін додав, що МОЗ контролює ситуацію та робить все належне для таких випадків. У таборі також щоденно перебуває епідеміолог. 

Про те, чи підозрюють у хворих штам "Дельта" в МОЗ не розповіли. 

Що передувало: Раніше повідомлялося про COVID-19 у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру "Молода гвардія".

Головний державний санітарний лікар області Віталій Гончаров сказав, що у 33 хворих підозрюють штам "Дельта".

Пізніше Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА заявив, що в оздоровчому центрі "Молода гвардія" в Одесі COVID-19 підтверджений у 53 осіб, серед них у понад 30 підозрюють штам "Дельта".

Українська правда

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Теми: Одесадітиепідемія
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