Зросла кількість хворих на COVID-19 в таборі "Молода Гвардія" 

У дитячому таборі "Молода гвардія" наразі зафіксували 60 випадків інфікування коронавірусом, з них 50 серед дітей та 10 серед вожатих.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу кількість хворих зросла на 5 нових випадків. Перебіг хвороби в них середньої важкості, температура 37,0 – 37,5, нежить, головний біль, біль у горлі. Діти перебувають на ізоляції в таборі.

Вісім дітей госпіталізовані до дитячої лікарні № 3 Одеси.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін додав, що МОЗ контролює ситуацію та робить все належне для таких випадків. У таборі також щоденно перебуває епідеміолог.

Про те, чи підозрюють у хворих штам "Дельта" в МОЗ не розповіли.

Що передувало: Раніше повідомлялося про COVID-19 у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру "Молода гвардія".

Головний державний санітарний лікар області Віталій Гончаров сказав, що у 33 хворих підозрюють штам "Дельта".

Пізніше Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА заявив, що в оздоровчому центрі "Молода гвардія" в Одесі COVID-19 підтверджений у 53 осіб, серед них у понад 30 підозрюють штам "Дельта".