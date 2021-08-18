Зросла кількість хворих на COVID-19 в таборі "Молода Гвардія"
У дитячому таборі "Молода гвардія" наразі зафіксували 60 випадків інфікування коронавірусом, з них 50 серед дітей та 10 серед вожатих.
Джерело: МОЗ
Деталі: За останню добу кількість хворих зросла на 5 нових випадків. Перебіг хвороби в них середньої важкості, температура 37,0 – 37,5, нежить, головний біль, біль у горлі. Діти перебувають на ізоляції в таборі.
Вісім дітей госпіталізовані до дитячої лікарні № 3 Одеси.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін додав, що МОЗ контролює ситуацію та робить все належне для таких випадків. У таборі також щоденно перебуває епідеміолог.
Про те, чи підозрюють у хворих штам "Дельта" в МОЗ не розповіли.
Що передувало: Раніше повідомлялося про COVID-19 у 42-х дітей і двох вихователів оздоровчого центру "Молода гвардія".
Головний державний санітарний лікар області Віталій Гончаров сказав, що у 33 хворих підозрюють штам "Дельта".
Пізніше Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА заявив, що в оздоровчому центрі "Молода гвардія" в Одесі COVID-19 підтверджений у 53 осіб, серед них у понад 30 підозрюють штам "Дельта".