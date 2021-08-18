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Возросло количество больных COVID-19 в лагере "Молодая Гвардия"

Среда, 18 августа 2021, 19:51
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В детском лагере "Молодая гвардия" зафиксировали 60 случаев инфицирования коронавирусом, из них 50 среди детей и 10 среди вожатых.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки количество больных выросло на 5 новых случаев. Течение болезни у них средней тяжести, температура 37,0 – 37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Дети находятся на изоляции в лагере.

Восемь детей госпитализированы в детскую больницу № 3 в Одессе.

Главный санитарный врач Игорь Кузин добавил, что Минздрав контролирует ситуацию и делает все необходимое для таких случаев. В лагере также ежедневно находится эпидемиолог.

О том, подозревают ли у больных штамм "Дельта" в Минздрав не рассказали.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о COVID-19 у 42-х детей и двух воспитателей оздоровительного центра "Молодая гвардия".

Главный государственный санитарный врач области Виталий Гончаров сказал, что у 33 больных подозревают штамм "Дельта".

Позже Департамент здравоохранения Одесской ОГА заявил, что в оздоровительном центре "Молодая гвардия" в Одессе COVID-19 подтвержден у 53 человек, среди них более чем 30 подозревают штамм "Дельта".

Украинская правда
Темы: Одессадетиэпидемия
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