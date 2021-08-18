В Умані очікують 50 тисяч хасидів – Нацполіція
Середа, 18 серпня 2021, 20:49
Під час святкування Рош га-Шану в Умані очікують близько 50 тисяч хасидів.
Джерело: Національна поліція
Деталі: Відповідне число озвучив голова Нацполіції Ігор Клименко. За його словами, українські силовики взаємодіють з ізраїльськими поліцейськими та разом несуть службу в Умані.
Також поліція наразі перебуває на посиленому варіанті несення служби, зокрема в аеропортах.
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Українська правда