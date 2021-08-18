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В Умани ожидают 50 тысяч хасидов – Нацполиция

Среда, 18 августа 2021, 20:49

Во время празднования Рош га-Шана в Умани ожидают около 50 тысяч хасидов.

Источник: Национальная полиция

Детали: Соответствующее число озвучил председатель Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, украинские силовики взаимодействуют с израильскими полицейскими и вместе снесут службу в Умани.

Также полиция сейчас находится на усиленном варианте несения службы, в частности в аэропортах.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Уманьхасиды
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