В Умани ожидают 50 тысяч хасидов – Нацполиция

Во время празднования Рош га-Шана в Умани ожидают около 50 тысяч хасидов.

Источник: Национальная полиция

Детали: Соответствующее число озвучил председатель Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, украинские силовики взаимодействуют с израильскими полицейскими и вместе снесут службу в Умани.

Также полиция сейчас находится на усиленном варианте несения службы, в частности в аэропортах.

Напомним: