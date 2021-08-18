В Умани ожидают 50 тысяч хасидов – Нацполиция
Среда, 18 августа 2021, 20:49
Во время празднования Рош га-Шана в Умани ожидают около 50 тысяч хасидов.
Источник: Национальная полиция
Детали: Соответствующее число озвучил председатель Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, украинские силовики взаимодействуют с израильскими полицейскими и вместе снесут службу в Умани.
Также полиция сейчас находится на усиленном варианте несения службы, в частности в аэропортах.
Напомним:
- В Украине изменили правила въезда для иностранных граждан, приезжающих для совершения паломничества.
Украинская правда