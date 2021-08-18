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Третій день поспіль обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами

Середа, 18 серпня 2021, 21:27
Третій день поспіль обшуки у структурах КМДА закінчились підозрами

Прокуратура оголосила підозри у справах щодо розкрадання на реконструкції школи та заволодінні коштів на ремонті доріг у Києві. 

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook 

Деталі: Зокрема, у справі розкрадання 5 млн гривень на реконструкції школи у Солом’янському районі підозри отримали один із заступників керівника комунального підприємства "Солом’янка-Сервіс", інженеру технагляду та директору підрядної організації. Йдеться про розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету. 

У іншому провадженні, щодо заволодіння 500 тисячами гривень на ремонті доріг в Оболонському районі, підозри вручили одному із заступників керівника комунального підприємства та інженеру технагляду. Слідство вважає, що посадовці комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району", підрядники та інженер з технічного нагляду об’єднались та створили злочинну групу. Таким чином вони вкрали 500 тисяч на укладанні неякісного асфальту. 

Що передувало: Правоохоронці проводили обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації. 

Нагадаємо:

  • Це вже не перший день, коли прокуратура проводить обшуки в межах розслідування щодо діяльності КМДА. 17 серпня слідчі дії проводилися на комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ" через розкрадання коштів на ремонті дитячих садків, а також у КП "Київкомунсервіс" через організацію злочинних схем на вивезенні сміття.

Українська правда

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Теми: прокуратураКМДА
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