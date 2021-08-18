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Третий день подряд обыски в структурах КГГА закончились подозрениями

Среда, 18 августа 2021, 21:27
Третий день подряд обыски в структурах КГГА закончились подозрениями

Прокуратура объявила подозрения по делам о хищении на реконструкции школы в столице и завладении средств на ремонте дорог в Киеве.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Детали: В частности, по делу хищения 5 млн гривен на реконструкции школы в Соломенском районе подозрение получил один из заместителей руководителя коммунального предприятия "Соломенка-Сервис", инженеру технадзора и директору подрядной организации. Речь идет о растрате и присвоении средств местного бюджета.

В другом производстве, по завладению 500 тысячами гривен на ремонте дорог в Оболонском районе, подозрения вручили одному из заместителей руководителя коммунального предприятия и инженеру технадзора. Следствие считает, что чиновники коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района", подрядчики и инженер по техническому надзору объединились и создали преступную группу. Таким образом они украли 500 тысяч в укладке некачественного асфальта.

Что предшествовало: Правоохранители проводили обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Напомним:

  • Это уже не первый день, когда прокуратура проводит обыски в рамках расследования деятельности КГГА. 17 августа следственные действия проводились на коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ" из-за хищения средств на ремонте детских садов, а также в КП "Киевкоммунсервис" из-за организации преступных схем на вывозе мусора.

Украинская правда
Темы: прокуратураКГГА
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