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Окупанти взяли під варту ще двох із п'яти затриманих кримських татар

Четвер, 19 серпня 2021, 10:57
Окупанти взяли під варту ще двох із п'яти затриманих кримських татар
Укрінформ

В окупованому Криму Ленінський райсуд Севастополя відправив під варту ще двох із п'яти кримських татар, затриманих 17 серпня.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на адвокатів Еміля Курбедінова та Олексія Ладіна

Деталі: Курбедінов повідомив, що суд задовольнив клопотання ФСБ про обрання запобіжного заходу Рустему Мурасову у вигляді утримання під вартою до 11 жовтня.

Ладін заявив про аналогічний запобіжний захід для Заура Абдуллаєва. Захист має намір оскаржити це рішення.

Цьому передувало: 17 серпня суди арештували до 11-12 жовтня трьох із п'яти затриманих у вівторок кримських татар: одного в Сімферополі і двох у Севастополі.

У ФСБ стверджують, що затримали нібито двох лідерів і трьох учасників осередку "Хізб ут-Тахрір", які нібито поширювали "терористичну ідеологію, здійснювали вербування в свої лави кримських мусульман".

Міністерство закордонних справ України висловило протест через затримання в Криму п'ятьох своїх громадян, один із яких – імам.

Довідка: "Хізб ут-Тахрір" за рішенням Верховного суду РФ із 2003 року визнана терористичною організацією і заборонена в Росії. В Україні її діяльність не регламентується.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримкримські татариокупація
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