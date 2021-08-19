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Оккупанты взяли под стражу еще двух из пяти задержанных крымских татар

Четверг, 19 августа 2021, 10:57
Оккупанты взяли под стражу еще двух из пяти задержанных крымских татар
Укринформ

В оккупированном Крыму Ленинский райсуд Севастополя отправил под стражу еще двух из пяти крымских татар, задержанных 17 августа.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов Эмиля Курбединова и Алексея Ладина

Детали: Курбединов сообщил, что суд удовлетворил ходатайство ФСБ об избрании меры пресечения Рустему Мурасову в виде содержания под стражей до 11 октября.

Ладин заявил об аналогичной мере пресечения для Заура Абдуллаева. Защита намерена обжаловать это решение.

Этому предшествовало: 17 августа суды арестовали до 11-12 октября трех из пяти задержанных во вторник крымских татар: одного в Симферополе и двух в Севастополе.

В ФСБ утверждают, что задержали якобы двух лидеров и троих участников ячейки "Хизб ут-Тахрир", которые якобы распространяли "террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман". 

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за задержания в Крыму пятерых своих граждан, один из которых – имам.

Справка: "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. В Украине ее деятельность не регламентируется.

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Темы: Крымкрымские татарыоккупация
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