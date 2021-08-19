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Зеленський вважає Путіна "дуже емоційним"

Четвер, 19 серпня 2021, 17:21
Зеленський вважає Путіна дуже емоційним
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський вважає очільника Кремля Володимира Путіна "ірраціональним" та "дуже емоційним". 

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Washington Post 

Пряма мова: "Він занадто емоційний, коли йдеться про Україну".

Деталі: Журналісти попросили Зеленського описати Путіна, на що він відповів, що російський колега – "ірраціональний" та "емоційний, іноді навіть дуже емоційний". 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей. 
  • Зеленський також говорив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутін
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