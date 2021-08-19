Зеленський вважає Путіна "дуже емоційним"
Четвер, 19 серпня 2021, 17:21
Президент Володимир Зеленський вважає очільника Кремля Володимира Путіна "ірраціональним" та "дуже емоційним".
Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Washington Post
Пряма мова: "Він занадто емоційний, коли йдеться про Україну".
Деталі: Журналісти попросили Зеленського описати Путіна, на що він відповів, що російський колега – "ірраціональний" та "емоційний, іноді навіть дуже емоційний".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.
- Зеленський також говорив, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.
Українська правда