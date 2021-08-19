Зеленський вважає Путіна "дуже емоційним"

Президент Володимир Зеленський вважає очільника Кремля Володимира Путіна "ірраціональним" та "дуже емоційним".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Washington Post

Пряма мова: "Він занадто емоційний, коли йдеться про Україну".

Деталі: Журналісти попросили Зеленського описати Путіна, на що він відповів, що російський колега – "ірраціональний" та "емоційний, іноді навіть дуже емоційний".

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