Зеленский считает Путина "очень эмоциональным"

Президент Владимир Зеленский считает главу Кремля Владимира Путина "иррациональным" и "очень эмоциональным".

Источник: Зеленский в интервью The Washington Post

Прямая речь: "Он слишком эмоционален, когда речь идет об Украине".

Детали: Журналисты попросили Зеленского описать Путина, на что он ответил, что российский коллега - "иррациональный" и "эмоциональный, иногда даже очень эмоциональный".

Напомним: