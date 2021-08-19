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Зеленский считает Путина "очень эмоциональным"

Четверг, 19 августа 2021, 17:21
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский считает главу Кремля Владимира Путина "иррациональным" и "очень эмоциональным".

Источник: Зеленский в интервью The Washington Post

Прямая речь: "Он слишком эмоционален, когда речь идет об Украине".

Детали: Журналисты попросили Зеленского описать Путина, на что он ответил, что российский коллега - "иррациональный" и "эмоциональный, иногда даже очень эмоциональный".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о братских народов Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.
  • Зеленский также говорил, что украинцы и русские - не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПутин
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