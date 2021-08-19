Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський про другий термін: Я не зробив ще те, що хочу

Четвер, 19 серпня 2021, 18:30
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський прямо не відповів, чи планує йти на другий термін, проте заявив, що ще не зробив все заплановане. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Нової Газеті і Funke Media

Пряма мова: "Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом" .

Нагадаємо:

Теми: Зеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму – МОЗ

Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів – Зеленський

Новини 19 серпня: визнання COVID-сертифікатів", "Кримська платформа"

COVID-мапа Європи далі темнішає, "зеленими" залишились майже виключно сусіди України

Президент не очікує, що Меркель приїде від Путіна з подарунками

ВідеоМінкульт закликав Кличка зупинити забудовника садиби Барбана, де поліція затримала активістів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вважає Путіна "дуже емоційним"
Зеленського просять не проводити конкурс у КС, а почекати з рік
Зеленський на понад 10% випереджає конкурентів у президентському рейтингу
Останні новини
03:35
Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою людей від 40 років
02:53
МОЗ закупило "піддослідний" препарат для боротьби з коронавірусом
01:58
Таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з НАТО – ЗМІ
01:14
На евакуацію в аеропорту Кабула чекають 6 тисяч осіб – Держдеп США
00:35
Біля Капітолію здався чоловік, який погрожував вибухом
23:59
"Зоря" розгромлена австрійцями у першому матчі плей-офф раунду Ліги Європи
23:49
США авіаударами можуть знищити техніку, яка дісталась талібам – ЗМІ 
23:07
В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму – МОЗ
22:26
Після запуску "Північного потоку-2" можуть зрости ціни на газ для українців – президент
21:55
Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів – Зеленський
Усі новини...