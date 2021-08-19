Зеленський про другий термін: Я не зробив ще те, що хочу

Президент Володимир Зеленський прямо не відповів, чи планує йти на другий термін, проте заявив, що ще не зробив все заплановане.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Нової Газеті і Funke Media

Пряма мова: "Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом" .

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