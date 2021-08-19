Зеленський про другий термін: Я не зробив ще те, що хочу
Четвер, 19 серпня 2021, 18:30
Президент Володимир Зеленський прямо не відповів, чи планує йти на другий термін, проте заявив, що ще не зробив все заплановане.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю НВ, Washington Post, Liberation, Нової Газеті і Funke Media
Пряма мова: "Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом" .
Нагадаємо:
- Зеленський вважає, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін, проте це рішення буде залежати від ставлення до нього в суспільстві.
- Згідно з опитуваннями, 48% українців негативно відреагують, якщо президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.